EPDK'dan BOTAŞ'a spot LNG ithalat lisansı

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde BOTAŞ'a verilen ithalat lisansı, 17 Ekim'de yürürlüğe girecek ve 30 yıl süreli olacak.