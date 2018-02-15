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Buradasınız : » » EPDK'dan BOTAŞ'a spot LNG ithalat lisansı

EPDK'dan BOTAŞ'a spot LNG ithalat lisansı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) spot LNG ithalat lisansı verdi.

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EPDKdan BOTAŞa spot LNG ithalat lisansı

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde BOTAŞ'a verilen ithalat lisansı, 17 Ekim'de yürürlüğe girecek ve 30 yıl süreli olacak.

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