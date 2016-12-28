Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.546
    Euro: 3.685
  • BIST: 77287.76
    Altın: 129.785

Kapat
Buradasınız : » » EPDK'dan akaryakıt şirketlerine 3,4 milyon liralık ceza

EPDK'dan akaryakıt şirketlerine 3,4 milyon liralık ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 9 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 3 milyon 409 bin 205 lira ceza verildi ve 1 şirketten de yazılı savunma talep edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
EPDKdan akaryakıt şirketlerine 3,4 milyon liralık ceza
EPDK'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
 
Buna göre, lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunma, LPG otogaz istasyonunda zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmama, üretimini taahhüt ettiği madeni yağları üretmeme, araçların yakıt deposuna mineral yağ ve motorin karışımı ürün ikmal etme suretiyle lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunma, tank içinde gizli düzenek bulundurma gibi nedenlerle 9 akaryakıt şirketine 3 milyon 409 bin 205 lira idari para cezası uygulandı.
 
EPDK, benzer sebeplerden 1 şirketin de yazılı savunmasını istedi.
 
Kurum ayrıca, 23 şirketin 2016 yılı yurt içi kaynak bilgileri beyanını göndermediğini tespit etti. Söz konusu beyanın, 15 gün içinde kuruma gönderilmemesi halinde şirketler hakkında işlem başlatılacak.
 
Öte yandan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsat sahasına 2 bin 485 hektarlık ilave saha müracaatına ilişkin ilan da Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Etiketler: EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  EKONOMİ

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm Ekonomi Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER