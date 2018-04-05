  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » EPDK'dan akaryakıt şirketlerine 1,1 milyon lira ceza

EPDK'dan akaryakıt şirketlerine 1,1 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 10 akaryakıt şirketi ve 1 kişiye 1 milyon liradan fazla ceza kesti.

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EPDKdan akaryakıt şirketlerine 1,1 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt sektöründe mevzuata aykırı hareket edenlere verdiği cezayla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

10 akaryakıt şirketi ile bir gerçek kişiye toplam 1 milyon 105 bin 703 lira ceza uygulandı.

Cezalar, LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal edilmesi, yeniden satış amacıyla akaryakıt satışı yapılarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale edilmesi, akaryakıt istasyonunda başka dağıtıcıya ait işaretler bulundurulması, akaryakıt numunelerinin yeterli şart seviyede ulusal marker içermemesi ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olması ve numunelere yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş edilmesi gibi sebeplerden kaynaklanıyor.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Diyarbakır'da bir sahada petrol işletme ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ceza, akaryakıt
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