  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

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EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 4 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 587 bin 745 lira ceza verildi.

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EPDKdan 4 akaryakıt şirketine ceza

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması, mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması, gizli tank ve düzenek kullanılması, ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal ve tağşiş edilmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmadığının ve sisteme bağlı olmayan pompaların tespit edilmesi gibi sebeplerle 4 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 587 bin 745 lira ceza verildi.

EPDK ayrıca,yeniden satış maksadıyla akaryakıt ikmali, ticaret unvanı değişikliğini süresi içinde bildirmeme, otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve sigorta yaptırmamak gibi sebeplerle 5 şirketin yazılı savunmasını istedi.

Etiketler: EPDK, akaryakıt şirketleri
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