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Buradasınız : » » EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 1,3 milyon lira ceza

EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 1,3 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 4 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 329 bin lira ceza verildi.

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EPDKdan 4 akaryakıt şirketine 1,3 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 4 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 329 bin lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ortaklık yapısında değişiklik yapma işlemine ilişkin onay alınmamış olması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunması, sorumlu müdür çalıştırılmaması, istasyonda vaziyet planında 2 adet akaryakıt tankının bulundurulmasına rağmen fiilen 4 adet akaryakıt tankının bulundurulması ve bu yakıt tanklarından bir tanesinin otomasyon sistemine bağlı olmaması, kaçak akaryakıt satmak amacıyla lisansına esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı tank veya ekipman bulundurulması, dağıtıcı harici akaryakıt ikmal edilmesi, akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların kuruma bildirilmemesi gibi sebeplerle 4 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 329 bin lira ceza verildi.

EPDK ayrıca, benzer sebeplerle 6 şirketin yazılı savunmasını istedi, bir şirketin ise borcunu vade tarihinde ödemeyerek temerrüte düşmesi nedeniyle ihtar edilmesine karar verdi. Kurum, bir şirkete ilişkin yürütülmekte olan soruşturmaların da idari yaptırım uygulanmadan sonlandırılmasını kararlaştırdı.

Etiketler: EPDK, akaryakıt şirketi, ceza
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