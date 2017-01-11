EPDK'dan 25 şirkete ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 25 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 9 milyon 649 bin 660 lira ceza verildi, 11 şirketten de yazılı savunma talep edildi.

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, akaryakıt istasyonundaki tankta gizli bölme bulundurma, lisanssız satış yapma, şirketin isminden başka bir isimle baz yağ temin etme, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmaması, hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurma, yer altı tankını istasyon otomasyon sistemine bağlamama, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etme, otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satışı gerçekleştirme, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etme gibi nedenlerle 25 akaryakıt şirketine toplam 9 milyon 649 bin 660 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 11 şirketin de yazılı savunmasını talep etti. Şirketlerin yazılı savunmalarını 15 gün içinde kuruma göndermeleri gerekiyor.

Öte yandan EPDK'nın, ÇORDAŞ Çorlu Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin 2012-2016 dönemi perakende satış tarifelerini yeniden belirleyen kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, şirketin 2016 yatırım tavanının 4 milyon 255 bin 690 olmasına karar verildi. AA