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Buradasınız : » » EPDK'dan 2 akaryakıt şirketine 228 bin lira ceza

EPDK'dan 2 akaryakıt şirketine 228 bin lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), iki akaryakıt şirketine toplam 228 bin 426 lira ceza verildi.

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EPDKdan 2 akaryakıt şirketine 228 bin lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olması, istasyonda dağıtıcı işaretlerine yer verilmemesi, fiyat ilan panosunda akaryakıt fiyatlarının yer almaması, dağıtıcı harici akaryakıt ikmali yapılması ve mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması gibi nedenlerle 2 akaryakıt şirketine toplam 228 bin 426 liralık ceza uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 7 şirketten de yazılı savunma istedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: EPDK, ceza, akaryakıt
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