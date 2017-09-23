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EPDK'dan 12 akaryakıt şirketine ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 12 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 113 bin 773 lira ceza verildi.

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EPDKdan 12 akaryakıt şirketine ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sistemi bulunmaması veya sağlıklı ve düzenli çalışmaması, akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurulması, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali gibi sebeplerle 12 akaryakıt şirketine, toplam 2 milyon 113 bin 773 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 17 şirketten de yazılı savunma istedi.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Takirdağ, İstanbul, Kırklareli, Şırnak, Diyarbakır ve Batman'da 5 yıllık petrol arama ruhsatı verdi.

Etiketler: EPDK, akaryakıt şirketleri
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