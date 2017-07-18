EPDK, sayaç yatırım tutarı bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 2017 yılına ait sayaç yatırım tutarı birim bedelleri belirledi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2017 yılında sayaç yatırımları kapsamında takılan sayaçların yatırım tutarlarının hesaplanmasında sayaç birim bedeli, monofaze sayaçlarda 26 lira, trifaze sayaçlarda 58 lira ve kombi sayaçlarında 100 lira olacak.

Kurum, ayrıca 2018 yılından itibaren birim sayaç bedellerinin tespiti için uygulanacak hesaplamaları da duyurdu.

Hesaplamalarda kullanılan endeks ve veriler dışında gerçek maliyetlere ulaşılmasını mümkün kılabilecek ve hesaplama formülünü gerçek maliyetleri daha iyi yansıtır hale getirebilecek ilave veri kaynakları da gerekli görülmesi halinde EPDK tarafından esas alınabilecek.