EPDK, iki akaryakıt şirketine 1,2 milyon lira ceza kesti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 166 bin 994 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sistemi dışında akaryakıt satışı gerçekleştirmesi ve uzaktan erişim sistemini EPDK'ya açma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması gibi nedenlerle, 2 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 166 bin 994 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 1 şirketten de yazılı savunma istedi.

Kaynak: AA