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Buradasınız : » » EPDK enerji uzman yardımcısı alacak

EPDK enerji uzman yardımcısı alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sınavla 20 enerji uzman yardımcısı istihdam edecek.

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EPDK enerji uzman yardımcısı alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, adayların enerji uzman yardımcılığı sınavına girebilmek için ilgili fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun, Temmuz 2015 ve Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinde 80 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular 17-24 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak

Uzman yardımcılığı sınav başvuruları, 17-24 Nisan tarihlerinde elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavı, 22-26 Mayıs tarihlerinde sözlü gerçekleştirilecek. Boş bulunan 20 kadronun dört katı kadar aday, sınava çağrılacak.

Sınava, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, elektromekanik mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, harita mühendisliği, geomatik mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, hukuk, işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler öğrenim dallarından mezun olanlar başvurabilecek.

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK, uzman yardımcısı istihdamı
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