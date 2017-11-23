EPDK, araç şarj istasyonlarından lisans zorunluluğu aramayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla araç şarj istasyonu kuracak şirketleri lisans veya önlisans alma uygulamasına tabi tutmayacak.

EPDK'nın kamuoyu ve sektörün görüşüne açacağı taslakta birçok başlık yer aldı.

-Şarj istasyonu kurmak isteyen firmalar bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketlerine bağlantı başvurusu yapabilecek. Bu şirketler sözleşmeye gerek kalmadan tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verebilecek.

-Şirketler, şarj istasyonlarında kar amacı gütmeden elektrik satışı yapabilecek ve bunu dağıtım şirketine bildirecek. Ayrıca, şirketler tüketiciden elektrik satış bedeli dışında ek hizmet bedeli alabilecek.

-Üretim ve tedarik lisansı sahibi şirketler ise şarj istasyonları aracılığıyla ikili anlaşmalar üzerinden elektrik satabilecek.

-Şirketler, şarj istasyonlarıyla ilgili tüm kapatma, devir ve isim değişikliği işlemlerini ilgili dağıtım şirketine bildirecek.

1000'in üzerinde elektrik araç yollarda

Türkiye'de nisan itibarıyla binin üzerinde elektrikli araç trafiğe çıktı. Türkiye'de yılın 9 aylık döneminde 46 elektrikli ve 2 bin 717 hibrit araç satıldı. Araç şarj istasyonu sayısının çoğalmasıyla elektrikli araç sayısının da artması bekleniyor.

Kaynak: AA