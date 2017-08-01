EPDK akaryakıt tanklarını anlık izleyecek

Petrol piyasasında faaliyet gösteren akaryakıt şirketleri, 1 Ocak 2018 itibarıyla tank izleme sistemleri üzerinden veri iletimine başlayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, pompa satışları otomasyon sistemleriyle anlık takip edilen akaryakıt şirketleri, depolarındaki akaryakıtın da anlık takibi için tank izleme sistemlerini kuracak ve 1 Ocak 2018'den itibaren veri iletimine başlayacak.

Ayrıca, halen tank izleme sistemi mevcut olan ve veri aktarımı aşamasına gelen akaryakıt şirketleri, web servisleri aracılığıyla 1 Ekim 2017 itibarıyla deneme amaçlı veri iletimine başlayacak.

Yeni yılla birlikte akaryakıt şirketleri, tank ölçüm sistemleri çevrimiçi olana kadar ilgili tanka petrol ikmali yapamayacak. Bu şirketler, sistemde oluşan hatalı veriye konu arızaları 24 saat içinde, sistemin çevrim içi olup olmadığına ilişkin arızaları ise anında belirlemekle yükümlü olacak. Söz konusu sistemde oluşan arızalar, ilk arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde giderilecek.

Sistem üzerinden elde edilen günlük verilere EPDK'nın yanı sıra Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kurumlar da erişebilecek. Böylece şirketlere ilişkin gerekli incelemeler daha hızlı şekilde sonuçlandırabilecek.