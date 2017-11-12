EPDK, akaryakıt şirketlerine ceza yağdırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 6 akaryakıt şirketine ceza vermesiyle ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ticaret unvanı değişikliğinin süresi içerisinde kuruma bildirilmemesi, satış fiyatlarının yazılı olmadığı halde satış yapılması, lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi gibi nedenlerle, 6 akaryakıt şirketine 50 bin lira ile 339 bin 814 lira arasında değişen, toplam 979 bin 177 lira ceza uygulandı.

EPDK tarafından, benzer sebeplerle 7 şirketten de yazılı savunma istendi.

Kaynak: AA