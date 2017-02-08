  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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EPDK, 9 şirkete milyonlarca lira ceza kesti

EPDK, 9 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 581 bin 662 lira ceza verildi, 5 şirketten de yazılı savunma istendi.

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EPDK, 9 şirkete milyonlarca lira ceza kesti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 9 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 581 bin 662 lira ceza verildi, 5 şirketten de yazılı savunma istendi.

Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali, LPG yetkili işletme sertifikası olmayan personel çalıştırma, lisans dışı faaliyet ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etme gibi sebeplerle 9 akaryakıt şirketine 3 milyon 581 bin 662 lira para cezası uygulayan EPDK, benzer sebeplerle 5 şirketten de yazılı savunma istedi.

Bu arada kurum, geçmişte lisans başvurusu yapan 3 şirkete, geçerlilik süresi dolan belgelerini yenilememeleri halinde lisanslarının iptal edileceğini ilanen tebliğ etti.

Etiketler: EPDK, akaryakıt şirketleri, epdk ceza, akaryakıt ceza
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