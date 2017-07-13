  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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EPDK, 7 akaryakıt şirketine 3 milyon lira ceza kesti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 7 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 4 bin 341 lira ceza verildi.

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EPDK, 7 akaryakıt şirketine 3 milyon lira ceza kesti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 7 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 4 bin 341 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sistemi bulunmaması veya sağlıklı ve düzenli çalışmaması, lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunulması, akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurulması, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali gibi sebeplerle 7 akaryakıt şirketine, toplam 3 milyon 4 bin 341 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 12 şirketten de yazılı savunma istedi.

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