EPDK, 3 il için doğalgaz dağıtım ihalesine çıkacak

EPDK'nın internet sitesinde yer alan ilana göre, Hakkari'nin Merkez ve Yüksekova, Şırnak'ın Merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerini kapsayan doğalgaz dağıtım bölgesi ile Artvin doğalgaz dağıtım bölgesi için iki ayrı ihaleye çıkılacak.

Buna göre, "Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi" ile "Artvin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi" kapalı zarf usulü ile teklif alma ve açık eksiltme şeklinde yapılacak.

İhaleler sonrasında verilecek şehir içi doğalgaz dağıtım lisansları, yürürlük tarihlerinden itibaren lisans hükümleri dahilinde 30 yıl geçerli olacak.

Katılım için EPDK'dan yeterlilik alınması gereken ihalelere ilgili şirketler, ilgilendikleri ihale için EPDK tarafından istenen belgeleri eksiksiz olarak 27 Şubat mesai bitimine kadar Kuruma elden teslim edecekler. Söz konusu ihalelere postayla yapılan başvurular ve zamanında teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacak. AA