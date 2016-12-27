EPDK 2017 için önlisans ve lisans bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında gelecek yıl uygulanacak önlisans ve lisans bedelleri belirlendi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararları, 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girmek üzere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için önlisans ve lisans alma bedeli, 10 megavat ve altı için 6 bin 100 lira, 10-25 megavat arası için 12 bin 100 lira, 25-50 megavat için 18 bin 100 lira, 50-100 megavat için 30 bin 100 lira, 100-250 megavat için 60 bin 200 lira, 250-500 megavat için 120 bin 600 lira, 500-1000 megavat için 180 bin 900 lira ve 1000 megavat üstü için de 301 bin 500 lira olacak.

Elektrik piyasasında iletim faaliyeti için yıllık lisans bedeli, kilovatsaat başına 0,003 kuruş olacak. Tedarik lisansı için ise görevli tedarik şirketleri 603 bin lira ödeyecek.

Piyasada dağıtım faaliyeti için lisans alma bedeli 100 milyon kilovatsaat ve altı için 30 bin 100 lira, 100-250 milyon kilovatsaat için 60 bin 200 lira, 250-500 milyon kilovatsaat için 90 bin 500 lira, 500 milyon-1 milyar kilovatsaat için 150 bin 700 lira, 1-5 milyar kilovatsaat için 301 bin 500 lira, 5-10 milyar kilovatsaat için 603 bin lira ve 10 milyar kilovatsaat üstü için 904 bin 500 lira olacak.

İşletim lisansı alma bedeli ise yeni yılda 603 bin lira olarak uygulanacak.

Doğalgaz piyasası

Kurul, doğalgaz piyasasında ithalat faaliyeti için lisans alma bedelini 150 bin lira, yıllık lisans bedelini de satışı yapılan kilovatsaat başına 0,0005 kuruş olarak belirledi.

Doğalgaz piyasasında iletim faaliyeti için lisans alma bedeli, 1 milyon 120 bin lira, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) iletimi için lisans alma bedeli 54 bin 300 lira, depolama faaliyeti için lisans alma bedeli 300 bin lira, toptan satış ve dağıtım faaliyetleri için lisans alma bedeli 74 bin 600 lira olacak. Söz konusu faaliyetler için yıllık lisans bedeli kilovatsaat başına 0,0005 kuruş olarak belirlendi.

Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı faaliyetleri için lisans alma bedeli 15 bin lira, yıllık lisans bedeli iletimi, dağıtımı ve satışı yapılan kilovatsaat başına 0,0005 kuruş, ihracat faaliyeti için de lisans alma bedeli 30 bin lira olarak uygulanacak. İhracat faaliyeti için ise yıllık lisans bedeli alınmayacak.

Sertifikalar

Kurul tarafından, doğalgaz piyasasında 2017 yılında uygulanacak sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri de belirlendi.

Buna göre, dağıtım şirketlerinin yapım ve hizmet sertifikası alma bedeli 4 bin 600 lira, sertifika tadil bedeli bin 550 lira, sertifika vize bedeli 800 lira, sertifika sureti çıkarma bedeli 320 lira olarak uygulanacak. Sertifika yenileme bedeli ise sertifika alma bedeli kadar olacak.

Petrol piyasası

Kurul, Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, 2017 yılında uygulanacak lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerini de belirledi.

Buna göre, lisans alma bedelleri 3 bin 850 lira ile 521 bin lira arasında değişecek. Lisans sureti, bin 500 lira karşılığında alınabilecek. Lisans tadili bedeli ise 2 bin 300 lira ile 10 bin 500 lira arasında değişecek.

LPG piyasası

LPG piyasasında 2017 yılında uygulanacak lisans alma bedeli, 3 bin lira ile 223 bin 500 lira arasında değişecek. Lisans sureti bedeli ise bin 500 lira olacak.

Lisans tadili bedeli bin 500 lira ile 4 bin 500 lira arasında değişecek. Süre uzatımı bedeli ise lisans alma bedelinin yüzde 50'si kadar uygulanacak. AA