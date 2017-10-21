Engellilere son 5 yılda 188 bin araç satıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri sürüyor.

Dün gerçekleştirilen değişiklikle, engellilere ÖTV indiriminde, araçların vergisiz fiyatlarına da sınırlama getirildi.

Buna göre, engelliler için ÖTV muafiyeti, motor hacmi 1600 santimetreküpü aşmayan ve vergisiz fiyatı 90 bin TL'yi geçmeyen araçlar için uygulanacak.

Bu düzenlemeyle, şu anda vergiyle birlikte fiyatı 170 bin liraya kadar; yılbaşından sonra uygulanacak yeniden değerleme ile fiyatı 195 bin TL'ye kadar olan araçlar alınabilecek.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı Vekili Adem Bilgili, yaptığı açıklamada, 16 Ekim 2017 tarihi itibarıyla 40 bin 500 araba satıldığını, yaklaşık 1,7 milyar TL vergiden vazgeçildiğini, yıl sonunda kadar bu rakamın 2 milyarı geçeceğini bildirdi.

Böylece 2013-2017 Ekim ayları arasında bu kapsamda yaklaşık 188 bin araç satıldı; devlet 5 milyar TL vergiden vazgeçmiş oldu.

Bilgili, 2017 yılı 16 Ekim itibarıyla satılan engelli arabalarının yüzde 33’ünün lüks sınıfa girdiğini kaydetti.

Bu verilere göre, istisna kapsamda satılan arabaların lüks oranlarında her geçen yıl artış oldu.

Kaynak: AA