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Buradasınız : » » Engellilere çağrı merkezlerinde iş imkanı

Engellilere çağrı merkezlerinde iş imkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Engelliler Konfederasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 50 engelli çağrı merkezlerinde çalışma imkanı bulacak.

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Engellilere çağrı merkezlerinde iş imkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Engelliler Konfederasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen "Engelleri Konuşarak Aşalım Çağrı Merkezi Projesi" kapsamında 50 engelli çağrı merkezlerinde çalışma imkanı bulacak.

Türkiye genelinde 49 bin engelli memur ile 10 bin 689 engelli işçi kamuda istihdam ediliyor. Engellilerin gerek kamu gerekse özel sektördeki istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar, farklı kurum ve kuruluşlarca sürdürülüyor.

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Avrupa Birliği ile yürüttüğü projenin engellilere iş imkanı sağlayacağını belirtti.

"140 kişiden 50 kişiye iş bulmayı taahhüt ediyoruz"

İş geliştirme merkezlerinin proje kapsamında sertifikalarını alanlar kursiyerlere çağrı merkezlerinde iş bulmaya çalışacağını aktaran İçli, şöyle devam etti:

"Eğitime katılan 140 kişiden 50 kişiye iş bulmayı taahhüt ediyoruz. Biz daha fazlası için uğraşacağız. Amacımız tamamını işe yerleştirmek ama ilk etapta 50 kişi işe yerleşecek. GSM operatörleri ve çeşitli sanayi kuruluşlarına ait çağrı merkezleri ile Türkiye'nin her tarafındaki çağrı merkezlerinde istihdam olanağı bulacağız."  

Etiketler: engellilere iş imkanı, çağrı merkezleri, turhan içli
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