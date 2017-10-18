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Buradasınız : » » Engelliler için ÖTV muafiyeti sınırı belli oldu

Engelliler için ÖTV muafiyeti sınırı belli oldu

Engelliler için ÖTV muafiyeti, vergisiz fiyatı 90 bin TL'yi geçmeyen araçlar için uygulanacak.

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Engelliler için ÖTV muafiyeti sınırı belli oldu

Engelliler için ÖTV muafiyeti, vergisiz fiyatı 90 bin TL'yi geçmeyen araçlar için uygulanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri sürüyor.

Önergeyle düzenlenen maddeyle, engelliler için ÖTV muafiyeti, motor hacmi 1600 santimetreküpü aşmayan ve vergisiz fiyatı 90 bin TL'yi geçmeyen araçlar için uygulanacak. Tasarının ilk halinde bu sınır 70 bin TL olarak yer alıyordu.

Bu düzenlemeyle, şu anda vergiyle birlikte fiyatı 170 bin liraya kadar; yılbaşından sonra uygulanacak yeniden değerleme ile fiyatı 195 bin TL'ye kadar olan araçlar alınabilecek.

Maddeyle ilgili konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yıl bütçede dezavantajlı gruplara ve sosyal devlet uygulamalarına yönelik 50 milyar TL kaynak ayrıldığını, bunun bütçenin yüzde 8, 9'una tekabül ettiğini kaydetti.

Engellilere ÖTV muafiyetinin kötüye kullanılmasıyla ilgili örneklerle karşılaştıklarını ifade eden Ağbal, bunun üzerinden menfaat elde edenlerle ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

Pahalı araçların, ÖTV ödememek için engelli vatandaşların üzerinden alınması gibi "olmaması gereken işlerin yapıldığını gördüklerini" ifade eden Ağbal, ÖTV muafiyetiyle alınan araçlara baktıklarında, pahalı araçların sayısında artış olduğunu gördüklerini anlattı.

Vergisiz fiyatı 90 bin TL'ye kadar olan araç sınırlamasıyla, otomobillerin yüzde 16'sının kapsam dışında kaldığını, yüzde 84'ünün aynen alınmaya devam edileceğini kaydeden Ağbal, yılbaşından sonra yeniden değerleme ile vergili fiyatı 200 bin liraya kadar olan araçların alınabileceğini söyledi.

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