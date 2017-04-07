Engelli ve eski hükümlüye iş kurma desteği

Engelli ve eski hükümlü istihdam etmeyen işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları, engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği olarak verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanacak projelerin Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) teslimi için ikinci dönem başvuruları 12 Haziran'da sona erecek.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, İŞKUR başkanlığında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyelerinden oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilen toplantıda, 183 projenin kabul edildiği ve yaklaşık 8 milyon lira kaynak tahsisi yapıldığı belirtildi.

İŞKUR'un özel politika ve projelerle engellilerin mesleki eğitimi ve istihdamı için çaba gösterdiğine işaret edilen açıklamada, komisyon aracılığı ile de engellilere yönelik özel projelere katkı sağladığı, engellilerin topluma ve ekonomik hayata uyumunu desteklediği aktarıldı.

Eski hükümlülere destek brüt asgari ücretin 15 katına çıkarıldı

Bu kapsamda engellilerin, engellilere yönelik çalışma yapan bütün kurum ve kuruluşlar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının engellilere yönelik hazırladıkları projeleri kuruma sunarak, söz konusu destekten yararlanma imkanına kavuştuğu vurgulanan açıklamada, kabul edilen projeler ile Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları ile iş birliği içinde hazırlanan projeler karşılığında, eski hükümlülere de kendi işini kurmaları için brüt asgari ücretin 10 katına kadar hibe desteği verildiği ancak eski hükümlülerin yeniden hayata başlamalarına katkı sağlayacak bu destek miktarının yeni dönemde brüt asgari ücretin 15 katına çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, en az yüzde 40 oranında engelli bireylere de işinin patronu olması için toplamda 36 bin lira hibe desteği verildiği belirtildi.

Hibe desteği verilen projelerde ise iş kurma sürecinde gerekli masraflar için en fazla 2 bin lira, bir yıl boyunca işletme giderleri için en fazla 4 bin lira ve işin kurulması için gerekli araç-gereç, donanım ve makineler için en fazla 30 bin liranın engellilere tahsis edildiği bildirilen açıklamada, 2014 yılından itibaren 592 projeye verilen destekten bu dönemde 83 projenin yararlandığı kaydedildi.

Ayrıca, İdari Para Cezaları Fonu kaynakları ile engellilerin mesleki eğitim alarak, rehabilitasyonlarına katkı sunmak ve istihdam edilmelerini kolaylaştırmak için hazırlanan projelere verilen desteklerle, engellilerin kurslara katılarak, sertifika almaları ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdam edilmelerinin de sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, İŞKUR internet sayfasında yayımlanan 2017/2. Dönem Başvuru Rehberi ve Formları kullanılarak hazırlanacak projelerin, 12 Haziran'a kadar illerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine elden teslim edilebileceği belirtildi. AA