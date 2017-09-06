Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, enflasyondaki gelişmelere ilişkin, "Şu anda çift hanede gidiyoruz ama bizim beklentimiz aralık ayı itibariyle enflasyonda tek haneye düşeceğiz. Belki 9,5 bandında enflasyonla bu yılı kapatabiliriz." dedi.

Elvan, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin ilk 9 aydaki performansının oldukça iyi olduğuna işaret eden Elvan, birçok gösterge açısından son 4-5 yılın en iyi rakamlarının elde edildiğini bildirdi.

Yılın ilk çeyreğinde özel tüketimin yanı sıra ihracatında yüzde 2,2 oranında büyümeye katkısı olduğuna dikkati çeken Elvan, ikinci çeyrekte ilk çeyreğin çok daha üstünde bir büyüme performansı ortaya çıkacağına değindi.

Elvan, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 1,3 daraldığını hatırlatarak, "Üçüncü çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı bekliyoruz." diye konuştu.

Elvan, bu yılın tamamı için ise yüzde 5-5,5 bandında bir büyüme gerçekleşmesini tahmin ettiklerini ifade etti.

"Yatırımlar artacak"

Yatırımların büyümeye etkisi üzerine görüşlerini de paylaşan Elvan, son 2 yılda bazı yatırımcıların bekle-gör politikası izlediğini dile getirdi.

Bakan Elvan, bu nedenle kapasite kullanım oranının yüzde 80'lere kadar ulaşmış olması ve özellikle komple yeni yatırım alanında çok fazla yatırımın yapılmaması dikkate alındığında bu yılın ikinci yarısı ve gelecek yıl yatırımlarda artış beklediğini belirtti.

Elvan, şöyle devam etti:

"Son 3 yılda istenilen oranda komple yeni yatırım yapılmadığını görüyoruz. Ancak kapasite artırımı ve modernizasyon konusundaki yatırımlara da ağırlık verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla, bizim beklentimiz 2018 yılında özellikle yatırımların daha da artacağı yönünde."

"KGF'nin ekonomiye katkısı olumlu"

Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin büyümeye katkısı hakkında da görüşlerini aktaran Elvan, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşın geçen yıl Türkiye'nin yüzde 2,9 büyüdüğünü bildirdi.

Elvan, başka bir ülkenin benzer bir durumda pozitif büyüme gösteremeyeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada özellikle bizim KGF'yi devreye sokmamızın çok büyük etkileri oldu. İşletme sermayesi sıkıntısı içerisinde olan firmalarımız vardı, bunlara çok büyük bir destek sağladık, 200 milyar civarında bir kredi kullanımı söz konusu oldu ki bu firmaları önemli ölçüde rahatlattı, kapasite kullanım oranlarının arttırmalarına vesile oldu ki tahsili gecikmiş alacakların oranına baktığınızda da KGF'yi uygulamaya sokmamızdan sonra bunların süratle düştüğünü görüyoruz. KGF'nin şu anki bizim ekonomik performansımıza çok olumlu bir katkısı olduğunu ifade edebilirim."

KGF desteklerinin devamı konusunda bir çalışmalarının bulunmadığına işaret eden Elvan, piyasada finansman sıkıntısı yaşanırsa konunun yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

"Enflasyon tek haneye düşecek"

Elvan, enflasyona ilişkin değerlendirmesinde ise ağustostaki yüzde 10,68'lik enflasyonun 2,7 puanlık kısmının kur geçişkenliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Gelecek dönemde işlenmemiş gıda konusunda alınan tedbirler ve kurun istikrarlı bir yapıya kavuşması nedeniyle özellikle çekirdek enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim olacağını belirten Elvan, "Şu anda çift hanede gidiyoruz ama bizim beklentimiz aralık ayı itibariyle enflasyonda tek haneye düşeceğiz. Belki 9,5 bandında bir enflasyonla yılı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ancak aralık ayından sonra ocak ve şubat aylarında 2 puana yakın enflasyonda yeni bir düşüş bekliyoruz. Şubat sonu itibariyle muhtemelen enflasyonda 7 bandına inmiş olacağız." dedi.

Mevduat faizlerine de değinen Elvan, temel arzularının faizlerin daha da aşağı inmesi olduğunu ifade etti.

Bakan Elvan, faizlerin yüksek olduğu bir ortamda yatırım maliyetlerinin de arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla eğer biz yatırım diyorsak, üretim diyorsak, ihracat diyorsak faizlerin mutlaka ve mutlaka aşağı çekilmesi gerekiyor. Şu anda enflasyon oranları biraz yüksek seyrediyor ama önümüzdeki dönemde enflasyonda aşağı yönlü trend söz konusu olacak. Ben faizlerin de aşağı yönlü gideceğini düşünüyorum."