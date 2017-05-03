'Enflasyonda tek haneli rakamlara döneceğiz'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İngiltere’nin başkenti Londra’daki görüşmelerine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de yatırımı olan, yatırımlarla ilgilenen kişilerle görüşme imkanı bulduklarını ifade ederek, Türkiye’de doğrudan yatırımların son yıllarda büyük ivme kazandığını söyledi.

Nurettin Canikli, anayasa referandumunun ardından piyasaların Türkiye’de istikrarın devamını olumlu algıladığını, 16 Nisan referandumundan sonra ekonominin de Türkiye’nin de önünün açıldığını söyledi.

Canikli, "Bunun bu şekilde sonuçla ortaya çıkacağını biliyorduk. 16 Nisan referandumundan 'evet' çıkması halinde Türkiye’de orta ve uzun vadedeki yönetimdeki istikrar beklentisinin kuvvetleneceği, bunun da ekonomide istikrarı teyit edeceğini ifade ettik. Nitekim 16 Nisan’da 'evet' çıkıp sistemin kabul edilmesinden sonra bu olumlu hava ekonominin bütün alanlarına yansımış vaziyette." dedi.

Para ve sermaye piyasalarının ilk anda bundan olumlu yönde etkilendiğini dile getiren Canikli, şunları kaydetti:

"Doların ve dövizin Türk lirası (TL) karşısında değer kaybetmesi... Bir başka ifade ile TL’nin değer kazanması, aynı şekilde sermaye piyasalarında Borsa İstanbul’un tarihi rekorlara imza atması, esasında 16 Nisan’da kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hakikaten Türkiye için, ekonomi için doğru bir düzenleme olduğunun da en önemli göstergelerinden bir tanesi. İçeride ve dışarıda piyasalar bu sistemi sevdi. Bu sistemi kabullendi."

"Kıdem tazminatı meselesini çok kısa zamanda halledeceğiz"

Nurettin Canikli, "Hızlı bir şekilde reform ajandamıza devam ediyoruz. İlk planda kıdem tazminatı fonunu halletmek var. Bu önemli bir problem. Ekonomi üzerinde, reel sektör üzerinde çok büyük bir yük. Şu anda firmaların üzerindeki kıdem tazminatı fonu realize edilmek istense firmaların önemli bir bölümü mali açıdan sıkıntıya girer." şeklinde konuştu.

Kıdem tazminatı meselesinin oldukça zor bir konu olduğunu vurgulayan Canikli, şu görüşleri dile getirdi:

"Kıdem tazminatı fonu ilk hayata geçirildiğinde, başlangıçta düğme yanlış iliklenmiş. Şimdi bütün düğmeleri çözüp yeniden doğru bir yerden başlamak gerekiyor. Tabii işçilerimizin, işçi kardeşlerimizin kazanılmış hakları var. Onlarda geriye gidiş söz konusu olmayacak. Kazanılmış haklarında herhangi bir ihlal söz konusu olmayacak. Bu çerçevede çözmeye çalışacağız. Zorluğu oradan geliyor zaten... Tarafların hepsini memnun ederek, onların da rızasını alarak kıdem tazminatı fonunda mutlu sona ulaşmak kolay değil. Ama halledeceğiz. Çok kısa zaman içerisinde halledeceğiz."

"Yeni dönemde önceliklerimizden biri faizlerin düşürülmesi"

Nurettin Canikli, piyasaların önünün açıldığını, olumlu bir havanın olduğunu belirterek, "Yıl sonu itibarıyla enflasyonda tek haneli rakamlara tekrar döneceğiz. Sadece enflasyonda değil, işsizlikte de yıl sonunda bunu göreceğiz. Faiz oranlarında da yine yıl sonunda tek haneli rakamları göreceğiz." dedi.

Son enflasyon verilerinin beklentilerle uyumlu şekilde gerçekleştiğini kaydeden Canikli, "Özellikle kurda ciddi hareketlenmeler oldu. Faizlerde biraz yukarı yönlü bir hareket oldu. Bunlar enflasyonu etkiliyor. Özellikle faizlerin enflasyon üzerindeki etkisi her zaman belirgin. O nedenle bizim yeni dönemde önceliklerimizden birisi de bu... Faizlerin düşürülmesi... Çok önemli... Bunu halletmemiz gerekiyor. Bu yüksek faiz oranları ile Türk firmalarının uluslararası alanda rekabet edebilmeleri mümkün değil." ifadelerini kullandı.