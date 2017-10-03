Enflasyonda tek hane beklentisi değişmedi

Tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre piyasanın yüzde 0,65 ile beklentilerle uyumlu artarken, yıllık enflasyon ağustos ayındaki yüzde 10,68'den yüzde 11,20'ye yükseldi.

Değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, döviz kurlarındaki gelişmelerin gecikmeli etkileri, petrol fiyatları ve mevsimsel bazı kalemlerdeki artışlar nedeniyle yıllık enflasyonda çift hanenin görülmeye devam ettiğini söyledi.

Ekonomistler, yıl sonunda enflasyonun tek haneye inebileceğini ve hükümetin geçen hafta açıkladığı Orta Vadeli Program'daki yüzde 9,5'lik tahminin görülebileceğini ifade etti.

Bunun kalan üç ayda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında sıkı duruşunu sürdürmesi gerektiğini vurgulayan ekonomistler, bunun yanı sıra gıda komitesinde alınacak kararlarla gıda fiyatlarının düşürülmesinin önemli olduğunu ve baz etkisinin de enflasyonda düşüşe katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Üretici fiyatları eylülde ayında zirveye ulaştı"

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, bugün rahatlatıcı bir enflasyon verisiyle karşılaşıldığını çünkü baz etkisiyle aralık ayında dezenflasyon sürecinin başlayacağını söyledi.

Ekonomist Yılmaz, şöyle devam etti:

"Üretici fiyatları enflasyonunun eylül ayında zirveye ulaştığını düşünüyoruz. Tüketici enflasyonunda aralık ayı için beklediğimiz keskin geri çekilmenin üretici enflasyonunda kasım ayında belirmesini beklemekteyiz. Eğer önümüzdeki aylarda üretici fiyatları yine ortalama altında artış kaydederse gelecek yıl dezenflasyonun yılın ikinci yarısında sürmesi mümkün hale gelebilir. Mart-nisan döneminde üretici fiyatları enflasyonunun yüzde 8 bandına iyileşmesini öngörüyoruz. Üretici fiyatlarında ise zirveye yakın seyrettiğimiz görüşündeyiz."

"Sıkı para politikası korunacak"

Bora Tamer Yılmaz, kur şokunun tamamlanması, özellikle avrodaki değer kaybının gelecek dönemde dayanıklı mal fiyatları üzerinden dezenflasyona yardım edeceğini söyledi.

Dayanıklı mal enflasyonundaki düşüş hem manşet hem de çekirdek enflasyonu aşağı çekeceğini vurgulayan Yılmaz, Merkez Bankası'nın enflasyon anketinde beklentilerin henüz iyileşmediğine işaret etti.

Yılmaz, bu nedenle geçmiş enflasyon verileri yerine geleceğe dönük enflasyon beklentilerinin odak noktası haline geldiğini belirtti.

Beklentilerin doğrudan fiyatlama davranışı üzerinde etkiye sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu nedenle Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinde iyileşme görene kadar sıkı para politikasını koruyacağını düşünüyoruz." dedi.

"Enflasyonun inmesi için gıda fiyatları gerilemeli"

TSKB Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz da, yılsonunda enflasyonun OVP'de hükümet tahmini olan yüzde 9,5 ile uyumlu gelmesinin olası olduğunu söyledi.

Uz, para politikasında sıkı duruşun yanında, enflasyonun inmesi için yıllık yüzde 12,5 seviyesinde bulunan gıda fiyatlarının da gerilemesinin gerektiğini vurguladı.

"Enflasyonun yılı tekli hanelerde kapatması biraz zor"

T-Bank Başekonomisti Dr. Veyis Fertekligil ise enflasyonun beklentilerden biraz düşük geldiğini, bunda gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisi olduğunu söyledi.

Yılsonu enflasyonunun hala yüzde 10 civarında olacağını tahmin eden Fertekligil, "Ekim ve kasım enflasyonu yıllık bazda yükselmeye devam edebilir. Aralıkta ise baz etkisiyle düşüş olabilse de tekli hanelerde kapatması biraz zor görünüyor." diye konuştu.

Abank Başekonomisti Serdar Şenol de "Eylül ayı TÜFE gerçekleşmesi de bu beklentimizi değiştirmedi. Ekim ayı gerçekleşmesi bizce daha önemli olacaktır." dedi.