Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Enflasyon tek hanelere inene kadar yapısal reformlara ve sıkı duruşa devam edeceğiz. Çünkü ancak o şekilde finans piyasaları derinleşebilir, Türkiye sürdürülebilir yüksek kapsayıcı büyümeyi sağlayabilir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Finansal Teknolojiler ve Risk Yönetimi" ana temasıyla düzenlenen 8. İstanbul Finans Zirvesinin (IFS 2017) açılışında yaptığı konuşmada, teknolojinin hemen hemen yaşamın bütün alanlarında çok başat bir rol oynayacağını söyledi.

Finans ve bankacılık sektörünün dünyada çok geliştiğini dile getiren Şimşek, fintech konusuna eğilinmesi halinde bu alanda ihracatçı konumuna gelinebileceğini aktardı.

Şimşek, bu konudaki yatırımların henüz Türkiye'de sınırlı olduğunu kaydederek, dünyada fintech şirketlerine fon akışının 2015 yılında zirveyi görerek 47 milyar doları bulduğunu, bu alana yatırımcıların fon aktarmayı sürdüreceğini ifade etti.

Sektöre bu alana yatırım çağrısında bulunan Şimşek, "Bu konuyla ilgili gerek yasal düzenleme gerek teşvikler konusunda biz her türlü yardımda bulunacağız." diye konuştu.

"Enflasyon tek haneye düşene kadar sıkı duruş sürecek"

Şimşek, küresel ekonominin şu anda iyi gittiğini, büyümenin hızlandığını, gelecek 3 yılda ortalama büyüme beklentisinin 3,7 olduğunu belirterek, bunun iyi bir rakam olduğunu vurguladı.

Küresel ticarette bir toparlanma yaşandığını ve bunun Türkiye için iyi bir haber teşkil ettiğini dile getiren Şimşek, "Bizim için büyük bir fırsat. Bu dönemlerde şoklara karşı ekonomimizin direncini nasıl artırabiliriz yaklaşımıyla Orta Vadeli Programımızı dizayn ettik." dedi.

Şimşek, yaptıkları reformlarla Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler arasına koymayı amaçladıklarını, önceliklerinin bu olduğunu kaydederek, bunu yaparken makro finansal istikrarı gözeteceklerini anlattı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, gelecek dönemdeki önceliklerden bazılarının; enflasyonu tek haneye ve daha düşük seviyelere düşürmek, cari açığı sürdürülebilir bir politikada tutmak, mali disiplini korumak olduğunu söyledi.

Türkiye'de siyasi belirsizliğinin yeni sistemle azalacağını dile getiren Şimşek, artık Türkiye'de hükümet krizlerinin geride kaldığını bildirdi.

Şimşek, "Enflasyon tek hanelere inene kadar yapısal reformlara ve sıkı duruşa devam edeceğiz. Çünkü ancak o şekilde finans piyasaları derinleşebilir, Türkiye sürdürülebilir yüksek kapsayıcı büyümeyi sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin büyüme performansının son 15 yılda muazzam bir şekilde iyileştiğini, Cumhuriyet döneminin tamamında yüzde 4,7 büyüyen Türkiye'nin son 15 yılda reformlar sayesinde ortalama yüzde 5,6 büyüdüğünü söyledi.

Bu reformların ve sıkı duruşun Türkiye'yi yüksek gelir grubuna götüreceğini dile getiren Şimşek, "Bu nedenle biz makro finansal istikrarı önceliklendirmeye devam edeceğiz. Bir taraftan yapısal reformları hızlandırırken bir taraftan da hiçbir alanda belirsizliğe yer vermeyeceğiz ve öngörülebirliği daha da artıracağız." dedi.

Şimşek, Türkiye'nin dışa açık kalmaya devam edeceğini kaydederek, "Biz küresel ekonomiye son dönemde önemli ölçüde entegre olduk. Bundan da çok faydalandık. Aslında küresel ticarette korumacılığın ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"Kitle fonlamasını hayata geçireceğiz

Şimşek, getirilen reform ve teşviklerden bahsederek, yakında TBMM'ye gelecek bir tasarı olduğunu, kitle fonlamasını hayata geçireceklerini vurguladı.

Artık fonlara doğrudan kaynak vererek onların Türkiye'de gelecek vadeden teknoloji firmalarına bu kaynağı aktarmalarına imkan vereceklerini dile getiren Şimşek, Türkiye'nin verdiği teşviklerden ve yapılan reformlardan bahsetti.

Şimşek, "Diğer önemli bir konu Türkiye'de önümüzdeki dönemde Varlık Fonu bünyesinde butik yatırım bankacılığı da geliştirilebilir ama mevcut kalkınma bankasının da daha ticari esaslara göre faaliyet göstermesine yönelik olarak bir çalışmayı bitirdik. Yakında onu da meclise göndermeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm sıkıntılara rağmen büyümeyi sürdürdüğünü, sağlam ekonomisi ile orta üst gelir grubuna son derece yaklaştığını dile getiren Şimşek, gelecek 3-4 yıl içerisinde yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceklerini aktardı.