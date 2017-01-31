Enflasyon Raporu'nun yankıları

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklanan Enflasyon Raporu'na ilişkin, para politikasında fiyat istikrarı temel hedefi çerçevesinde eldeki bütün araçların kullanılmaya devam edeceğini, gereken durumlarda ek sıkılaştırma yapılacağını bildirdi.

Tokalı, Enflasyon Raporu ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankasının, 2017 ve 2018 enflasyon hedefini sırasıyla yüzde 6,5'ten yüzde 8'e ve yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardığını hatırlattı.

2017 enflasyon tahminindeki yükselişte, gıda enflasyonunda yüzde 7'den yüzde 9'a, petrol fiyatlarında da 54 dolardan 57 dolara yukarı yönlü revizyonlar ile kur etkisinin etkili olduğunu vurgulayan Tokalı, çıktı açığındaki aşağı yönlü revizyonun ise enflasyon baskılarını dizginlemede kısmen yardımcı olduğunu vurguladı.

Enflasyon görünümünde yakın dönemde, iktisadi faaliyetin sınırlayıcı etkisine karşın çekirdek göstergelerin ana yönünün yukarı döndüğünü ifade eden Tokalı, bu harekette kur, gıda ve enerji fiyatlarının ana etkenler olduğunu belirtti. Tokalı, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüme görünümüyle ilgili olarak, 3'üncü çeyrekte görülen yavaşlama sonrasında 4'üncü çeyrekte ılımlı toparlanmanın gözlendiği dile getirilirken, bu eğilimin devam etmesine yönelik beklenti korunuyor. Cari dengede, petrol fiyatlarındaki belli bantta istikrar kazanma eğilimine bağlı olarak, ılımlı enerji maliyetinin katkısının azalması bekleniyor. Diğer taraftan, talep koşulları ve çevre ülkelerle normalleşme beklentisiyle ılımlı görünümün korunacağı varsayılıyor. Para politikasında ise fiyat istikrarı temel hedefi çerçevesinde eldeki bütün araçlar kullanılmaya devam edilecek, gereken durumlarda ek sıkılaştırma yapılacak. TCMB'nin tercihinin sade, öngörülebilir politika çerçevesi olmaya devam ettiği de ekleniyor. Mevcut durumdaki duruşun da geçmişteki geniş faiz koridoru duruşundan farklı olduğu, kısa vadeli irrasyonel piyasa dalgalanmalarına karşı likidite araçlarıyla cevap verilmeye devam edileceğini anlıyoruz."

"Enflasyon tahminlerindeki revizyonlar makul

Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali de Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın, 2016 sonunda, enflasyonda görülen yükselişin vergi ayarlamaları ve döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklandığını ve yılın son çeyreğinde maliyet kaynaklı enflasyon dinamiklerindeki bozulmaya dikkati çektiğini hatırlattı.

Kırali, TL'deki değer kaybına ek olarak gıda ve enerji fiyatlarına yönelik varsayımlarda yapılan yukarı yönlü revizyonların etkisiyle yüzde 6,5 olan 2017 sonu enflasyon tahmininin yüzde 8'e, 2018 enflasyon beklentisinin de yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarıldığını bildirdi.

Kırali, tahminlerdeki revizyonları makul olarak değerlendirdiklerini, TCMB'nin sunduğu çerçevenin para politikasında ilave agresif bir sıkılaştırmaya işaret etmediğini düşündüklerini kaydetti.

"TCMB proaktif davranmayı sürdürecek"

Destek Menkul Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör ise Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın toplantıda önemli mesajlar verdiğini belirterek, "Döviz kurlarında yaşanan yüksek oynaklığı yakından takip edildiğini ifade eden Çetinkaya'nın, gerekmesi halinde ek ilave sıkılaştırma tedbirleri almaya devam edeceklerine yönelik söylemleri TCMB'nin, para politikasında aktif şekilde yönlendirmelerini sürdüreceğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Gözgör, TCMB'nin enflasyon oranı tahminleri ve varsayımlarında güncellemeler gerçekleştirdiğini, gıda fiyatları tahmininin yüzde 9 seviyesine revize edilmesinin enflasyon oranının yaklaşık yüzde 0,4 artış göstermesine neden olacağını vurguladı.

TCMB'nin yaklaşık 3 haftadır repo ihalesi açmayarak bankaları geç likidite penceresi borç verme faiz oranıyla borçlandırması sonrası ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 30 Ocak itibarıyla yüzde 10,31 seviyesine yükseldiğini belirten Gözgör, alınan önlemlerin TL'yi destekleyecek nitelikte olmaya devam edeceğini kaydetti.

Gözgör, "Para politikasında duruşun sıkı olduğunu ve gerekmesi halinde yeni adımlar atılabileceğine yönelik söylemler, TCMB'nin proaktif davranmayı sürdüreceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.