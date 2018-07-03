Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,49, yurt içi üretici fiyatları yüzde 16,57 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,61, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,03 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 15,52, geçen yılın haziran ayına kıyasla da yüzde 23,71 arttı.

En çok fiyatı artan ürün kuru soğan oldu

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 63,34 ile patates, yüzde 57,72 ile havuç izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 57,28 ile sivri biber, yüzde 50,23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 35,32 ile limon, yüzde 32,27 ile internet ücreti, yüzde 23,59 ile domates, yüzde 14,99 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,84 ile yeşil soğan yer aldı.

En çok etek ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüş ise yüzde 6,66 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 6,31 ile kadın gömleği, yüzde 4,87 ile kadın ceketi, yüzde 4,15 ile kolonya, yüzde 3,41 ile kadın tişörtü, yüzde 3,39 ile oyun konsolu, yüzde 3,17 ile taze fasülye, yüzde 2,95 ile eşarp izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kaynak: AA