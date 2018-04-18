Enerjinin ipek yolu TANAP'ta sona yaklaşıldı

Azerbaycan doğalgazı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak.

Boru hattı Türkiye'ye Gürcistan sınırındaki Türkgözü köyünde girecek. Çıkış noktaları, Eskişehir ve Trakya olacak.

16 milyar metreküp doğalgazın 6 milyarını Türkiye kullanacak

Boruların büyük bölümü yeraltından geçiyor. TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, doğal gazın dağıtım noktalarından olan Eskişehir'de konuşarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük doğalgaz boru hattı projesini gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız iki kompresör merkezi 16 milyar metreküp gazı taşımak için yeterli görünüyor. Bu 16 milyar metreküp gazın 6'sınıTürkiye kullanacak."

Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü

Ölçüm istasyonları, basınç merkezleri yerinde incelendi. TANAP'la birlikte Azerbaycan'dan gelen doğal gaz Eskişehir'deki kompresör merkezinden çevre illere dağıtılacak.

Proje Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük doğal gaz boru hattı projesi olma özelliği taşıyor.

Düzyol, "Zorlu bir proje gerçekleştirdik 20 il 67 ilçe 600 köyden geçen bir boru hattı projesi inşaa ettik. Şu an gelinen nokta itibarıyla Türkiye'ye gaz vermeye hazır durumdayız" dedi.

30 Haziran 2018'de Eskişehir'den ilk gaz dağıtımı başlayacak

Şu anda 7 bin kişinin çalıştığı projede sona yaklaşıldı. Projede gaz akışının 30 Haziran 2018 tarihinde başlaması hedefleniyor.

Avrupa'ya doğalgaz, Trans Atlantik Doğal Gaz Boru Hattı projesiyle 2020'de ulaşacak. Hattan, Avrupa ülkelerine yılda 10 milyar metreküp doğal gaz akışı sağlanacak.

Kaynak: TRT Haber