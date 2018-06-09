Enerjinin ipek yolu TANAP için geri sayım

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) son dönemde dünyada enerji alanında hayata geçirilen en büyük doğalgaz projelerinden biri...

Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak tarihi projenin açılışı 12 Haziran'da.

Eskişehir'de start veriliyor

Açılış gaz dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili de orada olacak.

Azeri gazı Türkiye'nin 20 ilinde

TANAP, tam 20 il ve 67 ilçeden geçecek...

Bunların içinde Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne var.

İpsala'dan Avrupa ülkelerine gidecek

TANAP'ın toplam uzunluğu da bin 850 kilometre. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük doğal gaz boru hattı olacak.

Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak ve buradan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak TAP Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanacak.

6 metreküp Türkiye'ye taşınacak

Projenin yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak. 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa'ya, 6 milyar metreküpün ise Türkiye'ye taşınması hedefleniyor.

İlk etapta Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Eskişehir'den 2019 Haziran'a kadar 2 milyar metreküp gaz alabilecek.

Tarihi projede neler yaşandı?

Bu miktar her yıl 2 milyar metreküp artırılarak 2021'de 6 milyar metreküpe ulaşacak.

TANAP'ta ilk adım Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 24 Aralık 2011'de imzalanan mutabakat zaptı ile atıldı.

Proje sahibi SOCAR

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), TANAP Doğalgaz İletim AŞ kuruldu.

Şirket, TANAP'ın tasarımı, inşaatı ve bunları takiben işletilmesi için proje sahibi olarak yetkilendirildi.

Türkiye-Azerbaycan anlaşması

Projenin hukuki altyapısı 26 Haziran 2012'de atıldı.

İstanbul'da Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma ve "Ev Sahibi Hükümet Anlaşması" yapıldı.

Temelini Erdoğan ve Aliyev attı

TBMM, Ev Sahibi Hükümet Anlaşması'nı 10 Eylül 2014'te onayladı.

Temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 17 Mart 2015'te Kars'ta gerçekleştirildi.

13 bin kişiye ekmek kapısı oldu

Boru hattına ilk test gazı 23 Ocak 2018'de basıldı ve projede en yoğun dönemde 13 bin kişi istihdam edildi.

Projede, 82 milyon adam/saat iş yapıldı ve 175 milyon kilometre yol kat edildi, 131 bin adet 13 metre uzunluğunda boru kaynatıldı.

Avrupa'nın en uzunu

İlk kaynağa başlanan tarihten itibaren 1340 kilometrelik ilk bölüm 887 günde tamamlandı.

Sakarya geçişi, boru hattı projesi kapsamında 1110 metreyle Avrupa'nın en uzun nehir geçişi oldu.

Boruların yüzde 80'i Türkiye'den

TANAP'ın inşasında kullanılan boruların yüzde 80'ini Türkiye'de 6 farklı firma üretti. Kalan yüzde 20'lik kısım ise Çin'den ithal edildi.

Proje, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarında boru hattının güzergahındaki illere ekonomik ve sosyal kalkınma desteği veriyor.

Diğer doğalgazlara göre daha makul

Ayrıca doğal kaynakların korunmasına da katkı sağladı.

TANAP'tan Türkiye'ye gelecek olan doğalgazın diğer hatlardan gelen doğalgaz fiyatına göre daha hesaplı olacağı öngörülüyor.

Maliyet 8 milyara düştü

TANAP'ın yatırım bedeli ilk hesaplamalara göre 11,7 milyar dolardı.

Proje yönetimi ve petrol fiyatlarının inşa döneminde düşük seyretmesiyle 8 milyar dolara kadar düştü.

Dünya devlerinden TANAP'a destek

TANAP'ta Güney Gaz Koridoru'nun (SGC) yüzde 51, BOTAŞ'ın yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye'nin yüzde 7'lik hissesi bulunuyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), TANAP için SGC'ye 500 milyon dolar finansman desteği sağlayacak.

Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası da martta TANAP'a vereceği 932 milyon avroluk finansman desteğini onayladı.

Kaynak: AA