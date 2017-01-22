Enerjide geleceğin trendi 'yerlileşme'

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Adnan Amin, yaptığı değerlendirmede, yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek maliyetinin düştüğünü ve böylelikle kapasitelerinin de hızla büyüyeceğini anlattı.

Amin, yenilenebilir enerji endüstrisinde istihdamın dünya çapında 9,5 milyona ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şu anda dünya çapında 9,5 milyon insan yenilenebilir enerji sektöründe istihdam ediliyor. Yenilenebilirde hem enerji hem de ekipman üretiminin yerlileşmesi ülkelerin kendi istihdamına da büyük katkılar sağlayacak, özellikle genç nüfusa istihdam yaratılması açısından çok önemli. Bu yerlileşme anlayışı geleceğin trendi olacak ve ülkelerin hem ekonomik hem de siyasi istikrarlarına katkı yapacak bir şart. Büyük firmalar da sektörde kalmak istiyorlarsa, yerlileşme düşüncesini kabul etmek zorundalar. Tabii ki yerli üretim yaparken, kalite ve standartlardan ödün vermemek çok önemli, çünkü üretimin kalitesi de yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceğini etkileyecek bir unsur."

Afrika'daki yenilenebilir enerji potansiyeli

Amin, ülkelerin bu kararlarını doğru bir şekilde vermeleri ve gereken uluslararası iş birliği ile finansmanın sağlanması için IRENA'nın tüm imkanlarını sunacağını anlatarak, "Afrika'da 330 bin megavatlık yenilenebilir enerji potansiyeli var. Potansiyel çok yüksek ama bunun ne kadarının ekonomik olarak değerlendirilebileceği önemli." değerlendirmesinde bulundu.