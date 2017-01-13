Enerjide acil kamulaştırma kararları

Söz konusu kamulaştırmalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'deki "154 kV Bornova 380 - Karşıyaka Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesi" ile "380 kV Bornova 380 GIS İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi", Antalya'daki "154 kV Alanya - Alara - Manavgat Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi", Adana'daki "154 kV Kozan 380 - Kozan Enerji İletim Hattı Projesi", Düzce'deki "154 kV Osmanca - Kaynaşlı Brş. N. - Düzce OSB Enerji İletim Hattı Projesi" ve Balıkesir'in 154 kV Edincik RES - Bandırma 3 RES Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin de irtifak hakkı kurulmak suretiyle, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, Elazığ'daki "380 kV Keban Şalt-2 Trafo Merkezi Yenileme (Farklı Sahada) Projesi" kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazların TEİAŞ, Tunceli ve Kocaeli'de tesis edilecek santrallerin yapımı amacıyla bazı taşınmazların da Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasını karara bağladı. AA