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Türkiye'nin yeni bor stratejisi açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak. "Çin'li Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kuruyoruz." dedi.

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Türkiyenin yeni bor stratejisi açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Yeni Bor Stratejisi Lansman ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni'nde konuştu.

Bakan Albayrak, "Çin'li Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kuruyoruz." dedi.

"400 dolardan 400 bin dolara çıkan bir katma değer oluşacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak "Bor karbür teknolojisiyle bor madeninin değeri ürüne dönüştüğünde iki bin kata kadar artacak, 400 dolardan 400 bin dolara çıkan bir katma değer oluşacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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