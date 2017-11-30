  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Akıllı kömür dönemini bugün itibarıyla başlatıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Tüm kömür madenciliğinde 'akıllı kömür' dönemini bugün itibarıyla başlatıyoruz." dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Akıllı kömür dönemini bugün itibarıyla başlatıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Tüm kömür madenciliğinde 'akıllı kömür' dönemini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Akıllı kömür stratejimizi insan odaklı, bilim odaklı ve şeffaf ve açık yönetim olmak üzere üç sac ayağı üzerine kurduk." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2. Yerli Kömür Çalıştayı'nda konuştu.

'MİGEM’in onay vermediği hiçbir kömür çıkamayacak'

Albayrak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Her ay valiliklere, illerindeki ruhsatsız üretim yapan veya faaliyeti durdurulan sahalar ile ilgili hatırlatma ve gereğinin yapılması için yazı yazacağız. İşte, 'eksikleri gideriyoruz' adı altında tamamen kömür çıkarmaya yönelik bu art niyetli yaklaşım ihtimaline son veriyoruz. MİGEM’in onay vermediği hiçbir kömür, bu sahalardan çıkamayacak."

'Ruhsat iptaline kadar gideceğiz'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Madenlerde risk yönetimini hayata geçirdik. 3 gruba ayırdığımız madenleri risk grubuna göre yılda bir kez denetimden, yılda bir, iki ve dört keze kadar denetime alıyoruz. Güvenlik önlemlerini almayan ve risk yönetimini yapamayan madenlerde kapatma cezaları sonrasında belki de ruhsat iptaline kadar gideceğiz." dedi.

Etiketler: kömür madenciliği, berat albayrak, akıllı kömür
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