Enerji ticaretinde hacim "blockchain" ile büyüyecek

Blockchain teknolojisi, taraflar arasındaki işlemi aracısız ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Blockchain teknolojisinin enerji ticaretinde kullanımı sık sık gündeme geliyor, ancak kripto paralar nedeniyle bu durum gölgeleniyor.

25-26 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) öncesinde kongre komitesi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Elektrik Ticareti Yönetmeni Can Arslan, aracıların olmadığı güvenli bir ticaret ile enerji ticaretinde hacimlerin büyüyeceğini söyledi.

Arslan, blockchain teknolojisinin yakın bir gelecekte pazarı dönüştüreceğini belirtti.

"Elektrik piyasası elektriğin ‘al-sat’ından ibaret değildir. İletim, dağıtım ve talep tarafı yönetim problemlerini anlamadan, ‘al-sat’ piyasasının nasıl değişeceğini anlayamayız. Artan dağıtık yenilenebilir enerji üretimi ve reaktif enerji talebinin elektriğin iletim ve dağıtımında frekans yönetimini zorlaştırıyor. Frekans yönetiminin sorunsuz ve verimli işleyebilmesi için bizim akıllı sayaçlarla doğru ölçüm yapmamız lazım ve anlık olarak bu sonuçları şebekelerle konuşturmamız lazım. Peki bununla blockchainin ne ilgisi var? Blockchain teknolojisi, dağıtım şebekeleri seviyesinde gün içi piyasası yönetebilme imkanı veren platformların temelini teşkil ediyor. Böylece saatlik arz ve talep bölgesel olarak eşleştirilebiliyor ve dağıtım talebinin hatasız tahmin edilmesi sağlanıyor”

Can Arslan, blockchain teknolojisinin 3 önemli görevini tanımlama, yetkilendirme ve onaylama olarak sıraladı.

"Biz bu teknoloji ile onay süreçlerini güvenilir bir platformda kısaltmayı bu sayede hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Güvenilirliğin nasıl olacağına karar vermek için mutabakat sistemleri var. Her mutabakat sisteminin artıları ve eksileri var ki, biz şu anda bunları inceleme ve tartışma sürecindeyiz."

Kaynak: AA