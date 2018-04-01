Enerji Ticareti Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Zirveyi organize eden Enerji Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun desteğiyle düzenlenecek zirvede, enerji ticaretindeki sorunlar, güncel gelişmeler, beklentiler ve organize piyasaların geleceği ele alınacak.

Sektörden birçok dernek ve uzmanın katılacağı zirvede, Enerji Ticaretinde Dijital Dönüşüm, Perakende Elektrik Piyasaları ve Dağıtım, Elektrik Piyasalarında Ticaret ve Tedarik, Akaryakıt Ticareti ve Depolama, Türkiye’de Doğalgaz Ticareti ve Petrol Piyasalarında Ticaret ve Dijitalleşme başlıklı paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA