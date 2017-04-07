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Enerji Santrali için 190 milyon dolarlık kredi imzası atıldı

Zorlu Enerji Doğal Elektrik Üretim AŞ, Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali için 190 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı.

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Enerji Santrali için 190 milyon dolarlık kredi imzası atıldı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin, yüzde yüz bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ tarafından Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'nin finansmanı için 190 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, alınan kredi vadesinin 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 13 yılı kapsayacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin yüzde yüz bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ tarafından Denizli ve Aydın il sınırlarında yer alan Karataş mevkiinde kurulmakta olan toplamda 165 megavat kurulu güce sahip olacak Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'nin 65,5 megavat gücündeki ikinci ünitesinin finansmanında kullanılmak üzere, 6 Nisan 2017 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Akbank TAŞ, Türkiye İş Bankası AŞ ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ ile 190 milyon dolarlık proje finansman kredisi sözleşmesi imzalanmıştır."

Etiketler: Zorlu Enerji Doğal Elektrik Üretim AŞ, Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali
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