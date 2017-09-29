  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Enerji ithalatı ağustosta arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 arttı.

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Enerji ithalatı ağustosta arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,8 artarak, 3 milyar 254 milyon 930 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yıl ağustosta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 19 milyar 162 milyon dolar oldu.

Bu rakamın, 3 milyar 254 milyon 930 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın ağustos ayında bu rakam 2 milyar 379 milyon 918 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustosta 2 milyon 342 bin 656 ton ham petrol ithal edildi. Böylece ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,29 arttı. Geçen yıl ağustos ayında toplam 2 milyon 335 bin 741 ton ham petrol ithal edilmişti.

Etiketler: enerji ithalatı, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK
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