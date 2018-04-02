Enerji Bakanlığı'ndan Nükleer enerji için "Özel Kamu Spotu"

Tanınmış yönetmenler tarafından çekilen klipte Türkiye'nin dünyaca ünlü 2 bilim insanı, Nobel Ödüllü Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Bilge Demirköz rol aldı.

Amerika Birleşik devletlerinin Kuzey Carolina eyaleti ile Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen çekimler dört gün sürdü. Son teknoloji prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı filmin yapımcılığını ise bir Türk şirketi üstlendi.

Dünyaca ünlü iki Türk bilim insanı. Gelecek için kamera karşına geçtiler. Nükleer enerjinin önemine dikkat çektiler.

Bağımsız ve temiz enerji temalı klipte çocuklar da oynadı.

Proje 2022 yılında tamamlanacak

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da yapılacak. Santralın temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılacak. Santral devreye girdiğinde Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak.

Dünyanın önde gelen ülkeleri, verimli bir enerji kaynağı olarak nükleer güç santralleri inşa ediyor. Türkiye de ilk nükleer güç santrali ile bu alanda dünya devleri arasına girecek.

Santralin ilk reaktörünün 2019 yılında tamamlanması bekleniyor. Aşama aşama devam edecek proje, 2022 yılında tamamlanacak.

Rusya ile ortak yürütülen projede yerli imkanlar ön planda olacak. İnşa sürecinde Türk mühendisler ağırlıkta olacak.

Kaynak: TRT Haber