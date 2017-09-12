En yüksek istihdam beklentisi ilaç sektöründe

Türkiye'deki işverenler istihdam hızının bu yılın son çeyreğinde değişmeyeceği öngörüsünde bulunurken, en güçlü işe alım beklentisi yüzde 26 ile ilaç sektöründe gerçekleşti.

Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'deki işverenler, istihdam hızının 2017'nin son çeyreğinde değişmeyeceği öngörüsünde bulunarak işe alımla ilgili istikrarlı planlara sahip olduklarını bildirdi.

Araştırmaya katılan binin üzerindeki işverenle yapılan görüşmelere göre, 2017'nin ekim-aralık dönemine ilişkin istihdamda işverenlerin yüzde 19'u artış, yüzde 11'i azalış öngördü. İşverenlerin yüzde 68'i söz konusu dönemde istihdam planlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtirken, yüzde 2'lik kısım ise fikir beyan etmedi.

İşverenlerin, önceki çeyreğe göre yüzde 4 daha az olan işe alım beklentileri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik iyileşme kaydetti.

Bu yılın son çeyreğinde 11 sektörün 9'unda istihdam seviyelerinin artacağı tahmin edilirken, en güçlü işe alım beklentisi net istihdam görünümü yüzde 26 olan ilaç sektöründe gerçekleşti. Üretim sektöründeki işverenler ise yüzde 19'luk bir görünüm ile iyimser bir işe alım hızı öngördü.

Aynı döneme ilişkin net istihdam görünümü madencilikte yüzde 17, toptan ve perakende ticarette yüzde 15 olurken, ulaşım, depolama ve iletişim sektörlerinde istihdam beklentisi yüzde 14 ile istikrarlı seyretti. Söz konusu görünüm tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 13, elektrik, gaz ve su hizmetleri ile finans, sigorta, gayrimenkul ve kurumsal hizmetlerde yüzde 12 ve kamu ve sosyal hizmetlerde ise yüzde 11 oldu.

Öte yandan, restoran ve otelcilik sektörü yüzde eksi 6'lık görünümle durgun işe alım beklentisi ortaya koyarken, inşaat sektöründe yüzde eksi 1'le belirsiz bir işe alım iklimi öngörüldü.

İşe alım planları 11 sektörden 7'sinde zayıfladı

İşverenlerin bu yılın son çeyreğine yönelik işe alım beklentileri, bir önceki çeyreğe kıyasla 11 sektörün 7'sinde zayıfladı. Sektörler bazında istihdamda restoran ve otelcilikte yüzde 19'luk, elektrik, gaz ve su hizmetlerinde yüzde 14, inşaatta yüzde 12'lik azalma öngörüldü.

İşe alım beklentileri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise 11 sektörün 7'sinde arttı. İşverenlerin en hızlı iyileşme beklediği sektör ise yüzde 22'lik artışla ilaç oldu. İlacı, yüzde 10 ile üretim, yüzde 9 ile tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektörleri takip etti.

Araştırmaya göre, bu yılın son çeyreğinde Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde istihdam seviyesinin artacağı tahmin edildi. Söz konusu dönem için istihdam artışının en güçlü olacağı öngörülen bölgeler ise yüzde 17 ile Marmara, yüzde 16 ile İç Anadolu şeklinde belirlendi. İşverenler ayrıca, işe alımların Karadeniz'de yüzde 8, Ege ile Akdeniz'de ise yüzde 7 artacağını belirtti.

İşverenlerin son çeyreğe ilişkin beklentileri 3'üncü çeyrek ile kıyaslandığında, Ege'de yüzde 11, Akdeniz'de yüzde 6 ve İç Anadolu'da yüzde 2 azalma gözlenirken, Marmara'da istikrarlı seyretti.

En yüksek işe alım planı büyük ölçekli işletmelerde

Araştırma sonuçları, büyük ölçekli işverenlerin yüzde 22'lik net istihdam görünümüyle sağlıklı işe alım beklentileri bildirdiğini, bu oranın orta ve küçük ölçekli işverenlerde sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 11 olduğunu ortaya koydu. Mikro ölçekli işverenler ise yüzde 4'lük bir görünümle ihtiyatlı işe alım planları bildirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, siyasi belirsizliklerle dolu bir yılın ardından Türkiye ekonomisinin, normalleşme belirtileri göstermeye başladığını ve ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdüğünü söyledi.

Hatipoğlu, bu olumlu ekonomik görünümün, uzun süredir ertelenen yatırım planlarının devreye alınmasının önünü açacağını belirterek, "Halihazırda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla net görünümde yüzde 2'lik bir artış görüyoruz. Türkiye'deki işverenlerin büyük bir çoğunluğunun önümüzdeki çeyrekte istihdam hızlarının değişmeyeceğini öngörmesine rağmen ülkemizdeki bayram sezonunun yaz mevsimi boyunca sürdüğünü de hatırlamamız gerekir. Dolayısıyla bu düzenli ortam, hızlı bir dönüş yaşayarak hareketli bir istihdam pazarı yaratabilir ve iş arayanlara yeni fırsatlar sunabilir." ifadelerini kullandı.