  • 27 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.899
    EURO 4.158
  • BIST 83584.22
    ALTIN 148.144
Buradasınız : » » En fazya katı yakıt üretimi yine linyitte gerçekleşti

En fazya katı yakıt üretimi yine linyitte gerçekleşti

Geçen yılın kasım ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
En fazya katı yakıt üretimi yine linyitte gerçekleşti

Katı yakıtlarda geçen yılın kasım ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların kasımda toplam satılabilir üretim miktarları taş kömüründe 139 bin 154 ton, linyitte 4 milyon 571 bin 258 ton ve taş kömürü kokunda 359 bin 624 ton oldu.

Teslimat miktarlarının ise taş kömüründe 3 milyon 377 bin 504 ton, linyitte 4 milyon 518 bin 414 ton ve taş kömürü kokunda 430 bin 628 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı da yüzde 4,1 ile en düşük taş kömüründe oldu. Bu oran, linyitte yüzde 101,2 iken, taş kömürü kokunda yüzde 83,5 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 44,1'i termik santrallere, yüzde 13,6'sı kok tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,4'ü termik santrallere, taş kömürü kokunun ise yüzde 97,4'ü demir-çelik sanayisine gerçekleşti.  

 

Etiketler: katı yakıt üretimi, linyit, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER