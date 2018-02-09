  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

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En fazla reel getiri Borsa İstanbul'dan

TÜFE ve Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde geçen ay en fazla reel getiri BIST 100 Endeksi'nden elde edildi.

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En fazla reel getiri Borsa İstanbuldan

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ocak ayında en fazla reel getiriyi BIST 100 Endeksi sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,6 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,23, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,83 ve avro yüzde 0,18 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,10 ve ABD doları yüzde 2,74 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,20, DİBS yüzde 0,80 ve avro yüzde 0,15 oranında reel getiri imkanı verirken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 ve ABD doları yüzde 2,77 oranında kayba neden oldu.

Yıllık en çok BIST 100 endeksi kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,68 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan ABD doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,79 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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