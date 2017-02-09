En fazla getiriyi hangi yatırım aracı sağladı?

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ocak ayında en fazla reel getiriyi külçe altın sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,85 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 3,91, dolar yüzde 3,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,86 reel getiri sağladı. Buna karşılık mevduat faizi yüzde 3,12 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,39 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 5,46, dolar yüzde 4,68, BIST 100 endeksi yüzde 3,37 reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 1,68 ve DİBS yüzde 1,96 yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,7, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,8 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,97 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,27 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,87 yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, mevduat faizi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,44 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 0,51 ile yatırımcısına en az kazandıran yatırım aracı olarak tespit edildi.