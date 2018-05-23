En fazla çilek ihracatı yapan il Trabzon oldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bu yılın 1 Ocak-17 Mayıs döneminde Türkiye'den 16 bin 165 ton çilek ihraç edilerek, 19 milyon 931 bin 854 dolar gelir sağlandı.

Trabzon'dan belirtilen dönemde 3 bin 462 tonluk çilek ihraç edildi, karşılığında 4 milyon 594 bin 787 dolar gelir sağlandı. Trabzon'dan çilek ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 32, değerde ise yüzde 221 artış gösterdi. Trabzon, en fazla çilek ihracatı yapan il oldu.

"Çilek ihracatında en büyük payı Rusya Federasyonu aldı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den 1 Ocak-17 Mayıs tarihlerinde yapılan çilek ihracatında artış yaşandığını, toplam çilek ihracatının yüzde 23'ünün tek başına Trabzon ihracatçıları tarafından gerçekleştirildiğine işaret ederek, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yüzde 37'sinin Trabzon tarafından yapıldığını belirtti.

Kalyoncu, çilek ihracatında en büyük payı Rusya Federasyonu'nun aldığına dikkat çekerek, toplam çilek ihracatının da yüzde 60'ının Rusya'ya gerçekleştirildiğini söyledi.

Çilek ihracatında 2018 sezonunun verimli geçtiğini kaydeden Kalyoncu, şunları söyledi:

"Rusya Federasyonu ile sorunların çözüme kavuşmasıyla en üst kalitedeki ürünler, ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu'na ihraç edildi. Kaliteli ve en taze şekli ile piyasaya ürün sunmamız ve Türk ürünlerine olan talep, ihracatımızda önemli artışlar sağladı. İhracatın daha da artacağına inanıyoruz."

Çilek ihracatında ikinci önemli pazar ise Romanya.

Kaynak: AA