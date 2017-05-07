  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

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En çok yarım altın kazandırdı

Altın piyasasının hareketlenme dönemine girdiği bugünlerde, altına yatırım yapmak isteyenlerin kafalarında soru işaretleri doğuyor.

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En çok yarım altın kazandırdı

Altının ons fiyatının gerilemesi ve TL bazında kazandırması, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın fiyatlarında son günlerde düşüş yaşansa da, her altın yatırımı aynı oranda getiri sağlamadığı için piyasadaki hareketlenmenin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Yatırımcıların sıkça merak ettiği konulardan biri olan altının ons fiyatı, bir yılda yaklaşık olarak yüzde 1 oranında geriledi ve yatırımcılara TL bazında ortalama yüzde 25 kazandırdı.

Verilere göre, geçtiğimiz bir yıllık dönemde yatırımcılara en çok yarım altın kazandırırken, Cumhuriyet altını en az değer kazanan altın türü olarak belirlendi. Ata altını, geçtiğimiz yılla kıyaslandığında yüzde %27,5’lik bir artışla 779,94 TL’den 994,94 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 22,68’lik bir artışla 798 TL’den 979 TL’ye yükselerek kazanç anlamında Ata altınının altında kaldı.

Nişanlarda, düğünlerde ve sünnetlerde çok tercih edilen çeyrek altın fiyatının son günlerdeki düşüşü, yatırımcıların da dikkatini çekmeye başladı. Fiyatlardaki düşüşün ardından çeyrek altına yatırım yapmak isteyenlerin sayısı arttı. Geçen yılki değişim oranlarına baktığımızda, çeyrek altının Cumhuriyet altınından daha çok kazanç getirdiği görüldü.

Gram altın, bir yıllık yükseliş oranı ile çeyrek altınla neredeyse aynı kazancı sağladı. Yüzde 25,95’lik değişimle gram altının fiyatı 145,3 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise geçtiğimiz yıl 377,28 TL’ye alınırken, bu yılki fiyatı 481,4 TL olarak yansıdı. Sonuç olarak bir yılda en fazla artış yarım altında olurken, en az artış Cumhuriyet altınında oldu. Küresel piyasalarda artan risk iştahı endeksleriyle doğrudan orantılı olarak gittikçe değer kaybeden altının, yatırımcıların gözdesi olmaya devam edeceği anlaşıldı.

Altının bir yıllık seyri

Altın Türleri

29 Nisan 2016 Fiyatı

28 Nisan 2017 Fiyatı

Değişim Oranı (%)

Çeyrek Altın

188,64

237,59

25,9489

Yarım Altın

377,28

481,4

27,59754

Tam Altın

756,59

947,47

25,22899

Cumhuriyet Altın

798

979

22,6817

Gram altın

115,37

145,318

25,95822

Ons (Dolar)

1292,99

1269,25

-1,83605

Ata Altını

779,94

994,94

27,56622

14 Ayar altın

65,76

83,01

26,23175

18 Ayar Altın

84,71

106,07

25,21544

22 Ayar Altın

105,22

133,93

27,28569

ikibuçuk altın

1873,71

2387,02

27,39538

Beşli Altın

3749,73

4722,83

25,9512

Gremse

1897,29

2375,95

25,22862

Gümüş

1,6045

2,0174

25,73387
Etiketler: yarım altın, çeyrek altın, en çok hangi altın arttı
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