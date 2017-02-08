'En az 500 bin konutu değiştireceğiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, depremlere ilişkin, "Yapmamız gereken tek şey; hazırlıklı olmak, bunun bir gerçek olduğunu bilmek, onunla kavga etmemek, barışık olmak ve ona uygun davranmak. Neyi kastediyorum? Sağlam zeminler üzerine daha sağlam binalar, kimlikli binalar yapmalıyız, hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, Valilik girişinde gazetecilerin, Çanakkale'nin Ayvacık ve Malatya'nın Hekimhan ilçelerindeki depremlere ilişkin sorusu üzerine, günlerdir uyarmaya ve doğru şeyler yapmaya çalıştığını söyledi.

"Ara ara da acaba insanları korkutarak, olumsuz şeyler söyleyerek yanlış mı yapıyorum diye düşündüğüm de oluyor." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Geçenlerde İstanbul'da 2 gün boyunca bütün toplantılarda, yaklaşan İstanbul depremini ve oradaki insanları bekleyen tehlikeyi anlatmaya çalıştım. Şu gerçeği bilmeliyiz; bu şom ağızlılık değil, bu olumsuz konuşmak değil, Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesindedir ve bizi bekleyen bir takım faylar var, kırıklar var. Bunların geriye doğru bakıldığında yüzyıllar boyunca belli aralıklarla da dışarıya vurumunu görüyoruz. Bu Marmara açıkları için de gözüküyor, başka yerler için de gözüküyor. Bütün bu gerçeği bilerek hareket edersek doğru işler yapmış oluruz. Yerin altındaki hareketlenmelere mani olacak halimiz yok. Gücümüz yetmiyor. Hatta birkaç saniye öncesine kadar ancak hissedebiliyoruz, onun dışında öncesinde hissedemiyoruz da. Yapmamız gereken tek şey; hazırlıklı olmak, bunun bir gerçek olduğunu bilmek, onunla kavga etmemek, barışık olmak ve ona uygun davranmak. Neyi kastediyorum? Sağlam zeminler üzerine daha sağlam binalar, kimlikli binalar yapmalıyız, hazırlıklı olmalıyız."

Özhaseki, bu nedenle 2018'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak pilot yıl ilan ettiklerini belirterek, "Bu sene hazırlıklarımızı yapıyoruz, yasal altyapıyı hazırlayacağız, finansman kaynaklarını hazırlayacağız ve gelecek seneden itibaren tüm Türkiye'de en az 500 bin konutu yılda değiştirmek için program yapıyoruz. Bunun 250 bini İstanbul, 250 bini Anadolu. Böyle olursa biz başarılı oluruz. 10 yıl içerisinde kimliksiz, sağlıklı görmediğimiz binaları değiştirmiş oluruz. Allah bu günlerde deprem vermesin, hiç vermesin ama verirse de en geç olanından versin en azından ki bu hazırlıkları bitirelim. Bunun gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "CHP'li Gürsel Tekin size İstanbul'da olası bir deprem anında nerede toplanılması gerektiği konusunda bir soru yöneltmişti, cevap verecek misiniz?" sorusuna, "Dün galiba twitten gördüm. AFAD ile ilgili olduğu için Gürsel Bey oraya sorsaydı cevabını doğru alırdı ama ben arkadaşlara söyledim, AFAD tarafından toplanma yerlerinin bilgilerini topluyorlar, kendilerine gönderecekler." yanıtını verdi.