'Emniyet kemeri susturucusu' reklamlarına ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "emniyet kemeri susturucusu" satışıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Tüfenkci, bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklamlar vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için gerekli tedbirleri almakla sorumlu olduğunu ifade etti.

Açıklamada "Emniyet kemeri susturucusu" ismiyle internet üzerinden satışı yapılan ürünlerin reklamları konusunda çok sayıda başvuru olduğu belirtildi. Tüfenkci, söz konusu dosyanın görüşüldüğünü ve bu reklamların mevzuata aykırı bulunduğunu açıkladı.

Buna göre, emniyet kemerinin kullanılmamasını teşvik edici veya destekleyici unsurlar içeren 'emniyet kemeri susturucusu' reklamları için durdurma kararı alındı. Reklamlara 69 bin 86 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA