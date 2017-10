'Emlak Vergisi' tasarısı TBMM'de kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarıda Emlak Vergisi ile ilgili madde kabul edildi.

Kabul edilen maddeyle, Emlak Vergisi Kanunu'na geçici madde eklenerek, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017'de uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanacak.

Buna göre, takdir komisyonlarınca 2017'de 2018 için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50'sinden fazlasını aşması durumunda, 2018'e ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak. 2019, 2020, 2021 yıllarında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacak.

Emlak vergisi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç, diğer mali yükümlülükler için de bu değerler dikkate alınacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'de kayıtdışı ekonomiyle mücadelenin en kritik konularından birinin gayrimenkul sektörünün vergilendirilmesi ve varlıkların gerçek değerleri üzerinden vergiye konu edilmesi olduğunu belirtti. Ağbal, bunun iki yolu bulunduğunu ifade ederek, yasal düzenleme ve uygulamada denetlenme boyutu olduğunu bildirdi.

Ağbal, vatandaşlardan emlak vergisinin yüksekliğine yönelik, "bu rakamlar yüksek, astronomik" şikayetleri geliyorsa vatandaşı dinleyeceklerini belirterek, "Her gün, her yerde plan değişikliği mi yapılıyor? Beşiktaş'ta, Kadıköy'de her gün plan değişikliği mi var? Ama rakamlar yüksek. Hakkaniyete uygun ölçü getirelim. Oturup, çalıştık, enflasyon rakamlarına baktık, konut sektöründe fiyat endekslerine baktık, genel fiyat artışlarını yakalayacak bir oranın yüzde 50'ye kadar olması halinde bunun makul olacağını gördük. Getirdiğimiz düzenleme, geniş toplum kesimleri tarafından memnuniyetle karşılandı." diye konuştu.

Komisyonda ayrıca, Merkez Bankası'na verilen, "mevzuatla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteme" yetkisinde verilen önergeyle değişiklik yapıldı. Buna göre Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek.