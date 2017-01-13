Emisyon skandalı otomotiv devlerinin yakasını bırakmıyor

Paris savcılığı, dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yapıldığı şüphesi ile otomobil üreticisi Renault hakkında adli soruşturma başlattı.

BFM televizyon kanalı, adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, üç sorgu hakiminin söz konusu soruşturmayı yürüteceğini duyurdu.

Ekonomi Bakanlığı, Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumunun (DGCCRF), Renault’un ürettiği dizel araçların hava kirliliğine yol açtığına dair hazırladığı raporu geçen yıl savcılığa göndermişti.

Bakanlıktan 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, DGCCRF’nin Renault’un ürettiği dizel motorlarla ilgili bulguların sonuçlarının Nanterre savcılığına gönderildiği belirtilerek, “Bundan sonra, şüpheli ihlallerle ilgili olarak ne yapılacağına artık mahkemeler karar verecek.” ifadelerine yer verilmişti.

Dizel motorların emisyon testlerinde Renault’un manipülasyon yaptığı şüphesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, DGCCRF’nin diğer ismi verilmeyen otomobil üreticileri ile ilgili soruşturmasının ise sürdüğü bildirilmişti.

Renault tarafından bunun ardından yapılan açıklamada ise Fransız ve Avrupa yasa ve kurallarına saygı gösterildiği belirtilerek, ‘’Renault araçlarının hepsi, her zaman yasa ve kurallarla uyumludur ve yürürlükteki normlara uygundur.” ifadeleri kullanılmıştı.

Fransa’da daha önce Alman Volkswagen firmasına yönelik, emisyon testlerinde manipülasyon yapıldığı şüphesiyle soruşturma açılması talep edilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, Fiat Chrysler'a soruşturma açtı

ABD Adalet Bakanlığının, Fiat Chrysler (FCA) hakkında dizel araçlarında emisyon standartlarını ihlal eden gizli yazılım kullandığı nedeniyle soruşturma başlattığı iddia edildi.

Bloomberg’in ismini vermediği kaynaklara dayandırılan haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, ABD Çevre Koruma Ajansından (EPA) gelen açıklamanın ardından FCA’ya soruşturma açtı.

Bakanlık yetkilisi Peter Carr, soruşturmaya ilişkin sorularını, "ABD Adalet Bakanlığı, genelde bir konunun soruşturulup soruşturulmadığını teyit ya da red etmez" diyerek yanıtlamadı.

EPA dün yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan - İtalyan otomobil üreticisi FCA 100 binin üzerinde dizel aracına ülkedeki emisyon standartlarını ihlal eden yazılım yüklediğinin tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, otoritelerden gizlenen yazılım, 2014-2016 yılları arasında üretilen Gand Cherokee ve Dodge Ram marka kamyonlarda bulundu.

FCA’nın araçlarındaki gizli yazılımın daha önce benzer nedenle soruşturulan ve suçlu bulunan Volkswagen gibi emisyon manipülasyonu yapıp yapmadığının halen araştırıldığı bildirildi.

FCA İcra Kurulu Başkanı Sergio Machine ise dün telefon üzerinden gerçekleştirdiği basın toplantısında, şirketine yönelik suçlamaların Volkswagen davasındakilerden farklı olduğunu savundu.

Machine, “FCA’da hiç kimsenin sahtekarlık yapması veya kanunlara uymamayı denemesi gibi bir durumun olmadığına eminiz. Teknik eksikliklerimiz olabilir ancak yasa dışı değil. Araçlarıma hiçbir zaman manipülasyon yazılımı yüklemedik.” ifadelerini kullandı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, emisyon hilesi skandalı kapsamında kabul ettiği suçlamaları nedeniyle hafta ortasında ABD makamlarına 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı, para cezasına ilaveten 6 üst düzey Volkswagen yetkilisini emisyon manipülasyonu dolayısıyla suçlu bulmuş ve tutuklama kararı çıkarmıştı.

Uzmanlar, FCA’nın Volkswagen’in ödediği 4,3 milyar dolar kadar fazla olmasa da para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Şirketin, dün EPA’nın açıklaması New York borsasında yüzde 13 civarında değer kaybeden hisse senetleri, Bloomberg’in ABD Adalet Bakanlığının harekete geçtiğine yönelik haberinin etkisiyle yüzde 4 daha geriledi.