Emekliye promosyon ödemeleri için geri sayım başladı

Emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi için 3'ü kamu, 7'si özel toplam 10 banka, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol yaptı. Protokollerle yaklaşık 11,5 milyon emeklinin yüzde 80'i otomatik olarak promosyon kapsamına girmiş oldu.

Yaklaşık 11,5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren banka promosyonu konusu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım tarafından verilecek rakamların açıklanmasıyla netleşen süreç, 1 Şubat'ta SGK ile Ziraat Bankası arasında ilk protokolün imzalanmasıyla somut nitelik kazanmıştı.

Emeklilerin yaklaşık yüzde 39,2'sinin aylık aldığı Ziraat Bankası ile başlayan protokol sürecine, sırasıyla İş Bankası ve Garanti Bankası'nın da dahil olmasıyla emeklilerin yüzde 50'si otomatik olarak promosyon kapsamına girmiş oldu.

Bu bankaların ardından SGK'nın kapısını çalan Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, QNB Finansbank, ING Bank, Yapı ve Kredi Bankası ile Burgan Bank da emekliye promosyon vermek taahhütüyle protokol imzaladı.

İmzalanan protokollerle yaklaşık 11,5 milyon emeklinin yüzde 80'i aylık aldıkları bankaların sürece dahil olmasıyla otomatik olarak promosyon kapsamına girmiş oldu.

Bu arada, yaklaşık 1 milyon 340 bin emeklinin aylığını aldığı PTT'nin de bu hafta sonuna kadar SGK ile masaya oturmasıyla promosyon emeklilerin yüzde 90'ını kapsamış olacak.

Diğer taraftan, aylık aldığı banka SGK ile henüz protokol imzalamadığı için promosyonun kapsamına girmeyen emeklilerin yüzde 10'luk bölümü ise aylıklarını protokol imzalayan bankalara taşımaları halinde promosyon imkanından yararlanacaklar.

İlk ödemeler mart ayında başlayacak

İlk ödemeleri mart ayı içinde yapılması planlanan banka promosyonu kapsamında, bin lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak.

Promosyon imkanından faydalanmak için emeklilerin öncelikle iki adet aktif fatura için "otomatik ödeme talimatı" vermesi gerekecek. Bunun yanında ya kredili mevduat hesabı açtırılacak ya da kredi kartı kabul edilecek.

Emekliler, verilecek promosyon karşılığında 3 yıl boyunca aynı bankadan aylıklarını alacak.